Заводченков: во вторник в Москве стартует новый дождливый период На следующей неделе в Москве начнется дождливый период

Москва18 сен Вести.В предстоящий вторник, 22 сентября, в российской столице начнется новый дождливый период. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, в ближайшие два дня ожидаются только кратковременные осадки, выходные в столице будут солнечными и теплыми, а затем станет прохладнее и начнутся дожди.

Сегодняшние ливни будут носить локальный и кратковременный характер, и лишь немного ограничат дневной прогрев воздуха, в Москве до +19. А затем облака рассеются, и к воскресенью вновь потеплеет - в столице на 5 градусов выше нормы - до +21. А во вторник стартует еще один дождливый период, и температурный режим вернется в рамки климата сказал метеоролог

Ранее сообщалось, что четверг, 17 сентября станет последним жарким днем в году в Центральной России. Воздух прогреется до +22 градусов.