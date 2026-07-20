Москва20 июл Вести.21 июля в Центральном регионе ожидаются продолжительные дожди, рассказал ИС "Вести" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Во вторник столбики термометров будут показывать около 23-25 градусов, уточнил он.

Дождь, который подбирается уже к границам Московской области, завтра зарядит и будет [идти] большую часть дня. Но сильно на температуре это не скажется

Температура в столице и области будет стабильной до начала выходных.

В пятницу, когда с юга поднимется очень активный циклон - а он в Воронеже, Тамбове, Липецке может выдать до половины месячной нормы осадков, - тогда дождь снизит температуру до 15-16 градусов. Это будет только эпизод, и в субботу и воскресенье, скорее всего… Так что не теряем надежду и готовимся к дождю во вторник и в пятницу особенно. А затем ждем хорошую погоду