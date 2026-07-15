Синоптики ФОБОС спрогнозировали дождливую погоду в Москве до пятницы Синоптики ФОБОС: дожди в Москве продолжатся до конца недели

Москва15 июл Вести.В Центральной России сохраняется возможность небольших дождей. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Однако в пятницу в столицу России снова вернется июльская погода.

Небольшие дожди возможны и в Центральной России. В Москве вероятность осадков сохраняется сегодня и завтра, но они будут не такими сильными, как на востоке Русской равнины. А с пятницы под влиянием антициклона облака рассеются, и в выходные вернется комфортная июльская погода, +25…+27 на термометрах сообщили они

Ранее сообщалось, что в начале этой недели в Московском регионе продолжится дождливая погода. За воскресенье прошлой недели и понедельник выпадет еще 42% нормы осадков июля.