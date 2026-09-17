Заводченков: летнее тепло продержится в Центральной России только в четверг

Заводченков: четверг станет последним жарким днем в году в Центральной России Заводченков: летнее тепло продержится в Центральной России только в четверг

Москва17 сен Вести.Последним по-летнему жарким днем в этом году в Центральной России станет 17 сентября. Воздух прогреется до +22 градусов. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Синоптик отметил, что температура в этот день заметно превысит многолетние значения.

В Центральной России летнее тепло продержится только в четверг, в столице до +22, это почти на 6 градусов выше многолетних значений. Но затем в регион станут поступать более свежие воздушные массы. В пятницу местами даже могут брызнуть слабые ливни, а теплая аномалия сократится, и температурный максимум уже не превысит +18...+20 сообщил метеоролог

Ранее сообщалось, что в Москве в этот четверг ожидается теплая, но местами неустойчивая погода.