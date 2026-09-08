Москва8 сенВести.В Центральной России ожидается умеренное потепление. В столичном регионе к четвергу дневные температуры воздуха достигнут отметки в +25 градусов. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
Однако, по прогнозам синоптиков, в последующие дни произойдет смена воздушных масс, что приведет к понижению температуры в столице.
В Москве к четвергу дневная температура повысится с сегодняшних плюс 15 до 25 градусов. Однако затем в регион попадут более прохладные воздушные массы, и показания термометров понизятся до плюс 18-20 градусоврассказал Тишковец
Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус рассказала, что прошедшее лето в России стало самым теплым в истории регулярных метеонаблюдений — с 1891 года.