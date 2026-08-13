Москва13 авгВести.В Центральной России ожидается возвращение теплой погоды. Температура начнет повышаться уже с пятницы, 14 августа, о чем ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
Он отметил, что на это повлияет азорский антициклон.
В Центральной России температура станет повышаться уже завтра. В Москве после сегодняшних +15 уже будет +19…обратил он внимание
В субботу столбики термометров могут подняться уже до +21 градуса, а после они будут повышаться и дальше. Начало следующей недели уже пройдет при 26 – 28 градусах тепла.
Не исключаются кратковременные ливни и грозы.