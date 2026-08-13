Заводченков: в Центральной России температура станет повышаться уже в пятницу

Потепление начнет возвращаться в Москву с пятницы Заводченков: в Центральной России температура станет повышаться уже в пятницу

Москва13 авг Вести.В Центральной России ожидается возвращение теплой погоды. Температура начнет повышаться уже с пятницы, 14 августа, о чем ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Он отметил, что на это повлияет азорский антициклон.

В Центральной России температура станет повышаться уже завтра. В Москве после сегодняшних +15 уже будет +19… обратил он внимание

В субботу столбики термометров могут подняться уже до +21 градуса, а после они будут повышаться и дальше. Начало следующей недели уже пройдет при 26 – 28 градусах тепла.

Не исключаются кратковременные ливни и грозы.