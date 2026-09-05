Синоптик Леус: прошедшее лето в России стало самым теплым с 1891 года

Прошедшее лето в России стало самым теплым с 1891 года Синоптик Леус: прошедшее лето в России стало самым теплым с 1891 года

Москва5 сен Вести.Прошедшее лето в России стало самым теплым в истории регулярных метеонаблюдений — с 1891 года. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

По словам синоптика, в целом, на большей части страны сложились условия близкие к норме, и только на севере Урала и Сибири было заметно теплее обычного (аномалии +2…4° и более).

Лето 2026 года стало самым теплым в истории регулярных метеонаблюдений, т.е. с 1891 г. Экстремально высокие температуры наблюдались на Урале и в Сибири, а на европейской территории и на Дальнем Востоке температурные условия оказались в среднем близкими к норме. На азиатской территории, отдельно в Сибири и на Урале прошедшее лето также самое теплое в летописи наблюдений написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ранее Леус отмечал, что минувшие июль и август в Москве стали "нормальными" месяцами. Превышение над нормой в 0,5° также было зафиксировано в конце лета и в Санкт-Петербурге.