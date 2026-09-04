Лето 2026 года стало самым теплым в России за всю историю наблюдений

Прошедшее лето в России признано самым теплым за историю наблюдений Лето 2026 года стало самым теплым в России за всю историю наблюдений

Москва4 сен Вести.Прошедшее лето 2026 года признано самым жарким в России за всю историю регулярных метеорологических записей, которые ведутся с 1891 года. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Максимум среднемесячной температуры зафиксировали в июле, второй максимум – в июне.

Экстремально высокие температуры наблюдались на Урале и в Сибири, а на европейской территории и на Дальнем Востоке температурные условия оказались в среднем близкими к норме. На азиатской территории, отдельно в Сибири и на Урале прошедшее лето также самое теплое отмечается в сообщении

Август 2026 года также вошел в десятку самых высоких показателей среднемесячной температуры воздуха. На большей территории страны погода соответствовала норме, за исключением северных областей Урала и Сибири, где было теплее обычного.

Также рекордно теплым это лето было в Канаде, США, Европе, и Северной Африке.