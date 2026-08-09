В Великобритании побит рекорд 1995 года по количеству жарких дней Британские метеорологи зафиксировали исторический рекорд по жаре

Москва9 авг Вести.В Великобритании зафиксирован новый исторический рекорд по количеству дней в году с температурой воздуха плюс 30 градусов и выше. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным метеорологов, общее число таких дней в 2026 году достигло 35, что позволило превзойти предыдущий максимум в 34 дня, установленный в 1995 году. Рекорд был обновлен в воскресенье после того, как в графстве Кент столбики термометров поднялись до отметки 30,6 градуса.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют приход новой волны аномальной жары на территорию страны.