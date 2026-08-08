GIE: ЕС из-за жары истратил рекордный с 2022 года объем запасенного на зиму газа

Евросоюз на фоне жары потратил рекордный с объем запасенного на зиму газа GIE: ЕС из-за жары истратил рекордный с 2022 года объем запасенного на зиму газа

Москва8 авг Вести.Аномально высокая жара в странах Евросоюза вынудила изъять из подземных хранилищ газа (ПХГ) в июле почти 1 миллиард кубометров топлива, что стало наибольшим показателем выкачки для этого летнего месяца с 2022 года.

Об этом свидетельствуют статистические данные объединения операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).

В летний период европейские государства традиционно накапливают энергоресурсы к отопительному сезону, однако в прошедшем месяце объемы закачки снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,8 миллиарда кубометров. В то же время извлечение сырья из резервуаров выросло в полтора раза к уровню июля 2025 года, достигнув 964 миллионов кубических метров.

В итоге чистый объем пополнения подземных запасов за месяц составил лишь 7,8 миллиарда кубометров, опустившись до минимального уровня с 2020 года. К последнему дню июля степень заполненности европейских ПХГ находилась на отметке 56,92% против 68,58% годом ранее, а к началу августа данный показатель едва приблизился к 58%.

Главной причиной преждевременного расходования резервов стали экстремальная жара и засуха в европейском регионе. Вызванный потеплением массовый запуск систем кондиционирования спровоцировал рост потребления электроэнергии, а обмеление водоемов затруднило работу гидро- и атомных электростанций, что заставило энергетический сектор нарастить объемы газовой генерации.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов заявлял, что дефицит газа в Европе приведет к проблемам во многих отраслях.