Франция в июле выкачала из газохранилищ более 200 миллионов кубометров газа GIE: Франция в июле выкачала из газохранилищ 211,5 миллиона кубометров газа

Москва14 июл Вести.Франция в начале июля выкачала из подземных газохранилищ 211,5 миллиона кубометров газа. Это следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Как правило, подземные газохранилища заполняют летом с целью создания запаса топлива к зиме. В течение отопительного сезона накопленный газ используется для обеспечения стабильного теплоснабжения.

При этом во Франции в настоящий момент почти половину закачиваемого газа сразу же отбирают обратно. Так, согласно опубликованным данным, с 1 по 10 июля страна закачала 367,9 миллиона кубометров газа и за этот же период выкачала 211,5 миллиона кубометров.

Ранее стало известно, что в Европе был зафиксирован антирекорд по заполнению подземных газохранилищ. Как сообщалось, 30 июня объем закаченного газа был минимальным для этого дня за всю историю наблюдений.