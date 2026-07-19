Москва19 июл Вести.Из-за нехватки электричества Испания впервые в истории начала тратить газ, запасенный на зиму, к таким выводам пришло РИА Новости, изучив данные ассоциации GIE.

Зимние запасы приходится расходовать уже сейчас из-за того, что аномальная жара заставляет испанцев массово использовать кондиционеры.

Уже 13 дней подряд страна тратит голубое топливо, которое летом, наоборот, накапливают для подготовки к зимнему отопительному сезону. По данным агентства, со 2 по 14 июля страна уже выкачала из подземных хранилищ 39,4 миллиона кубометров.

Потребление электроэнергии растет, поэтому газовые электростанции увеличивают выработку, и им нужно больше топлива.

Отмечается, что подобное происходит впервые за всю историю наблюдений. Испания не только стала отбирать газ из хранилищ, но и приостановила его закачку. В июле подземные хранилища заполнены в среднем на 73,3% – минимальный уровень для этого месяца с 2021 года. Ассоциация предоставляет данные с 2011 года.

Ранее преподаватель физической географии и климатических рисков Университета Камерино Массимилиано Фаццини рассказал, что аномально высокие температуры в Европе связаны с вытеснением привычного океанического антициклона субтропическими антициклонами пустынь.