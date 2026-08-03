Москва3 авгВести.Воскресенье 2 августа стало самым жарким днем лета 2026 года в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила главный специалист "ИА Метеоновости" Татьяна Позднякова в MAX.
Она уточнила, что в этот день на ВДНХ воздух прогрелся до 30,7 градуса, что побило предыдущий рекорд этого сезона – 30,4 градуса 2 июля.
День 2 августа в Москве и области оказался самым теплым в текущем летнем сезонеговорится в сообщении
Уточняется, что 3 августа, благодаря антициклону с центром над Тверской областью, в столице не будет осадков.