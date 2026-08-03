В Москве 2 августа стало самым жарким днем за все лето

Воскресенье 2 августа стало самым теплым днем этого лета в Москве В Москве 2 августа стало самым жарким днем за все лето

Москва3 авг Вести.Воскресенье 2 августа стало самым жарким днем лета 2026 года в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила главный специалист "ИА Метеоновости" Татьяна Позднякова в MAX.

Она уточнила, что в этот день на ВДНХ воздух прогрелся до 30,7 градуса, что побило предыдущий рекорд этого сезона – 30,4 градуса 2 июля.

День 2 августа в Москве и области оказался самым теплым в текущем летнем сезоне говорится в сообщении

Уточняется, что 3 августа, благодаря антициклону с центром над Тверской областью, в столице не будет осадков.