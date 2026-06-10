Москва10 июнВести.В столице России могут обновиться четыре погодных максимума, установленных 28 лет назад. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.
Согласно их прогнозу, в Центральной России жара будет бить все рекорды до конца недели.
В Москве вплоть до субботы будет +30...+31. Значит, могут обновиться сразу четыре суточных максимума, установленных в 1998 году. И только в воскресенье грозовых туч на небосводе прибавится, и зной начнет спадатьотметили синоптики
Ранее синоптики также рассказали, что в столице Сибири, Новосибирске, в ближайшие дни могут обновиться исторические максимумы температуры. Там будет жарче, чем в турецкой Анталии.