Синоптики ФОБОС: в Москве обновятся погодные максимумы с 1998 года

В Москве к концу недели обновятся 4 погодных суточных максимума с 1998 года Синоптики ФОБОС: в Москве обновятся погодные максимумы с 1998 года

Москва10 июн Вести.В столице России могут обновиться четыре погодных максимума, установленных 28 лет назад. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Согласно их прогнозу, в Центральной России жара будет бить все рекорды до конца недели.

В Москве вплоть до субботы будет +30...+31. Значит, могут обновиться сразу четыре суточных максимума, установленных в 1998 году. И только в воскресенье грозовых туч на небосводе прибавится, и зной начнет спадать отметили синоптики

Ранее синоптики также рассказали, что в столице Сибири, Новосибирске, в ближайшие дни могут обновиться исторические максимумы температуры. Там будет жарче, чем в турецкой Анталии.