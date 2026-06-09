Синоптики ФОБОС: в Новосибирске в ближайшее время жара побьет рекорд Синоптики ФОБОС: в Новосибирске обновится исторический максимум температуры

Москва9 июн Вести.В столице Сибири, Новосибирске, в ближайшие дни могут обновиться исторические максимумы температуры. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их словам, в Новосибирске будет жарче, чем в турецкой Анталии.

В ближайшие дни в столице Сибири сохранится экстремальный зной - в городе +30...+32, сегодня-завтра даже могут обновиться исторические максимумы температуры. И только в пятницу-субботу к верховьям Оби прорвется холодный фронт, и под аккомпанемент грозовых дождей показания термометров понизятся до +27...+28 сказали метеорологи

Однако жара пришла не только в Сибирь. Так, в Москве погода соответствует субтропикам. В полуденные часы +28...+31, а 10 и 12 июня в столице возможны рекорды жары.