В Москве в четверг ожидается +22 градуса Синоптики прогнозируют к концу недели в столице дожди

Москва16 сен Вести.В ближайшие дни в Центральной России ожидается теплая, но неустойчивая погода с последующим похолоданием и возможными осадками к концу недели. Об этом ИС "Вести" сообщили синоптики.

К среде в Москве ожидается повышение температуры воздуха

В Центральной России в ближайшие дни будет солнечно, так что потепление усилится. В среду в Москве +18. Завтра температура повысится до +22 градусов. Правда, затем в регион попадут более свежие воздушные массы, в пятницу местами даже не исключены небольшие ливни, поэтому теплая аномалия сократится рассказали синоптики

Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец пообещал реинкарнация бабьего лета с большим количеством солнечных дней в Москве и Подмосковье в октябре.