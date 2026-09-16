Тишковец: бабье лето и солнце вернутся в Москву и Подмосковье в октябре

Синоптик пообещал реинкарнацию бабьего лета в Москве в октябре Тишковец: бабье лето и солнце вернутся в Москву и Подмосковье в октябре

Москва16 сен Вести.Реинкарнация бабьего лета с большим количеством солнечных дней ожидается в Москве и Подмосковье в октябре, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

У меня есть основания полагать, что будет реинкарнация бабьего лета и в октябре месяце в виде старого бабьего лета, с приличным количеством солнечных дней рассказал метеоролог

Он пояснил, что по количеству осадков в октябре прогнозируется недобор, что даст возможность вернуться бабьему лету, но в октябрьском исполнении.