Москва16 сенВести.Реинкарнация бабьего лета с большим количеством солнечных дней ожидается в Москве и Подмосковье в октябре, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
У меня есть основания полагать, что будет реинкарнация бабьего лета и в октябре месяце в виде старого бабьего лета, с приличным количеством солнечных днейрассказал метеоролог
Он пояснил, что по количеству осадков в октябре прогнозируется недобор, что даст возможность вернуться бабьему лету, но в октябрьском исполнении.