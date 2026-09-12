Москва12 сен Вести.В начале следующей недели в Москве ожидается теплая погода, местами возможны дожди, со среды начнется "классическое бабье лето". Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Первые два дня будут неустойчивыми, температура будет колебаться ночью от 7 до 12 [градусов тепла], днем от 15 до 20. Местами возможен небольшой дождь. Начиная со среды есть все шансы на то, что в столичный регион придет уже классическое бабье лето с температурным режимом в ночное время от 6 до 11 градусов. Днем можно смело рассчитывать на +17-22°C, что на несколько градусов теплее, чем положено в середине месяца