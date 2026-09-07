Москва7 сен Вести.Бабье лето придет в Москву в середине недели. Об этом ИС "Вести" рассказали синоптики.

По их словам, температура воздуха поднимется выше 20 градусов.

К нам приходит официально бабье лето. Со среды будет плюс 20 в столице, в четверг даже плюс 25. В пятницу тоже будет теплая погода, но еще сегодня будет самый холодный день: плюс 12 и ночь будет холодная, а вот в среду уже то самое потепление, которого мы ждем, оно приходит - первая волна