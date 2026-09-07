Москва7 сен Вести.В понедельник, 7 сентября, облачные поля холодного фронта, продолжат портить погоду. Об этом заявили синоптики ИС "Вести".

Ненастье охватит практически всю Европейскую Россию, за исключением западных регионов, например, столицы.

В Москве небольшие дожди пройдут в понедельник и пятницу. Поэтому пик потепления выпадет на четверг - в этот день температура в мегаполисе повысится с сегодняшних плюс 12 градусов до плюс 25. В конце рабочей недели по вине дождевых туч вновь станет немного прохладнее