Лето не сдается: когда ждать потепления в Московском регионе Синоптик рассказал, когда летнее тепло вернется в Москву

Москва14 авг Вести.Метеорологи предупреждают о возвращении тепла в Европейскую часть России после арктического вторжения. О прогнозе на ближайшие выходные ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, 14 августа в столице холодное и ненастное влияние тыла Североатлантического циклона начнет ослабевать.

Сегодня в Москве не выше +17. В субботу температурный фон подрастет до плюс 18-21 к вечеру, местами возможен небольшой дождь. В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше, до 22-25 градусов тепла, во второй половине дня не исключены кратковременные осадки, а в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27 рассказал Тишковец

Между тем вчера и сегодня в Москве поднялся очень неприятный и холодный ветер.

Ветер не только холодный, но и опасный - с порывами до 19 м/с. Однако вечером 8-бальный шторм по шкале Бофорта стихнет, и предстоящие выходные порадуют жителей Центральной России постепенным возвращением летнего тепла сообщил синоптик

13 августа стало самым холодным днем с начала лета, на метеостанции ВДНХ было всего +14,7. Сегодня воздух немного прогрелся до +17, но в тылу циклона сохраняется крепкий ветер. Все метеостанции московских аэропортов фиксируют порывы 19 м/с. Шквалов не выдерживают деревья, дорожные знаки и припаркованные мопеды.

Утром в Пушкинском городском округе Подмосковья под напором ветра сосна упала на железнодорожные пути. Электрички на Ярославском направлении были задержаны приблизительно на один час.