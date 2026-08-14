Из-за сильного ветра в Подмосковье дерево упало на железнодорожные пути

Из-за сильного ветра в Подмосковье дерево упало на ж/д пути Из-за сильного ветра в Подмосковье дерево упало на железнодорожные пути

Москва14 авг Вести.Из-за сильных порывов ветра в Пушкинском городском округе Московской области дерево упало на железнодорожные пути. Об этом ИС "Вести" сообщила метеоролог Анна Волкова.

До конца суток 14 августа в столичном регионе сохраняется сильный ветер с порывами до 19 м/с.

Арктическое вторжение провоцирует усиление северо-западного ветра … В Пушкинском городском округе дерево упало на железнодорожные пути. Электрички в Ярославском направлении были задержаны приблизительно на один час сказала специалист

Дерево упало на перегоне Хотьково-Софрино Ярославского направления МЖД в Московской области.

Ранее в этот день метеоролог также рассказала о погоде в Москве на ближайшие дни.