Метеоролог рассказала о погоде в Москве на ближайшие дни Метеоролог: 30-градусной жары в Москве ожидать не стоит

Москва14 авг Вести.Тепло после пика похолодания вернется в Центральную часть России и достигнет августовской нормы. Днем 14 августа зафиксировано +16 градусов. Об этом ИС "Вести" сообщила метеоролог Анна Волкова.

Накануне максимальная температура в Москве составила всего +14.7 градуса, в связи с этим 13 августа стал самым холодным днем в мегаполисе с начала лета.

Ночью 14 августа столбики термометров опускались ниже +10 градусов, а холоднее всего в Московской области было в Сергиевом Посаде – +6.7 градуса. Также до конца суток 14 августа сохраняется сильный ветер с порывами до 19 м/с.

По словам Волковой, пока что температура остается на 3 градуса ниже нормы.

В субботу, 15 августа, днем будет от +18 до +21 градусов, вечером возможен небольшой дождь. В воскресенье, 16 августа, столбики термометров покажут до +22 – +25 градусов, также не исключены кратковременные осадки.

Температура просто вернется к августовской норме … 30-градусной жары мы уже не ждем сказала метеоролог

Говоря о погоде в начале следующей неделе, специалист добавила, что ожидается от +23 до +28 градусов.