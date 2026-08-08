В Гидрометцентре РФ отметили ослабление жары в ближайшие дни в Москве

В Гидрометцентре рассказали, продолжится ли жара в Москве В Гидрометцентре РФ отметили ослабление жары в ближайшие дни в Москве

Москва8 авг Вести.В Москве ослабла жара — в ближайшие дни ожидается, что дневная температура будет достигать 26 градусов, сообщил ИС "Вести" синоптик Гидрометцентра РФ Максим Обухов.

В ночь на 8 августа столицу пересек холодный атмосферный фронт. Локально он отметился кратковременными дождями и грозами. Из-за ливней распространилась более прохладная воздушная масса, пояснил синоптик.

Жара сегодня в столице ослабла, максимальное значение температуры воздуха днем сегодня составит +24-26 градусов, при этом существенных осадков не ожидается рассказал Обухов

В последующие дни характер погоды существенно не изменится, добавил синоптик.

Она продолжит определяться антициклоном. Дневные значения температуры воздуха будут достигать таких же отметок — 24-26 градусов. Ночью под влиянием малооблачной погоды и штилевого ветра будет наблюдаться выхолаживание воздуха — по региону значения температуры будут находиться в диапазоне 10-15 градусов, но местами по области она может понижаться и до 8 градусов проинформировал Обухов

Существенных осадков в городе не ожидается. Атмосферное давление будет повышенным и существенно меняться в ближайшие дни не станет, заключил синоптик.

Ранее метеоролог Анна Волкова рассказала ИС "Вести", что в Москве в выходные будет сухо и теплее обычного.