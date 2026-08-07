Москва7 авгВести.Ненастье на западе Русской равнины не задержится надолго. Уже в субботу, 8 августа, под влиянием окрепшего азорского антициклона тучи рассеются, и в выходные вновь будет преобладать солнечная и сухая погода.
В Москве остатки дождевой облачности атмосферного фронта исчезнут уже субботним утром, и затем вплоть до начала следующей недели вероятность осадков в столице невелика.
Температурный режим будет даже немного теплее обычного - днем +23...+25, а во вторник и до +27рассказала ИС "Вести" метеоролог Анна Волкова
Возвращение жары в столичный регион синоптики пока не прогнозируют.