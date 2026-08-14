Заводченков: в Москве на следующей неделе потеплеет до 28 градусов

"Станет жарковато": метеоролог рассказал об изменении погоды в Москве Заводченков: в Москве на следующей неделе потеплеет до 28 градусов

Москва14 авг Вести.В пятницу, 14 августа, по-летнему теплая погода ограничится только странами Центральной Европы. В субботу граница этой зоны пробьется на крайний запад и северо-запад Русской равнины. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Высокая скорость "летнего наступления" связана с атлантическим циклоном, указал специалист. Смещаясь на севере Европы, он начал закачивать согретые Гольфстримом воздушные массы. Так, в начале новой недели вихрь окажется на российской территории России. Например, в Москве потепление достигнет пика.

В Центральной России показания термометров начнут повышаться сегодня. В Москве после вчерашних плюс 15 градусов уже будет плюс 19. А в субботу столбики термометров смогут дотянуться и до плюс 21. Затем даже станет жарковато. В первые дни новой недели - до плюс 26-28 градусов. Но в мегаполисе есть вероятность развития мощной облачности, поэтому местами могут прошуметь кратковременные ливни и грозы сказал Заводченков

Температура воздуха в Москве в четверг опустилась на 5,1 градуса ниже нормы.