Среднесуточная температура в Москве 13 августа была на 5,1 градуса ниже нормы

Температура воздуха в Москве в четверг опустилась на 5,1 градуса ниже нормы Среднесуточная температура в Москве 13 августа была на 5,1 градуса ниже нормы

Москва13 авг Вести.Среднесуточная температура воздуха в Москве 13 августа оказалась на 5,1 градуса ниже климатической нормы, сообщил в личном Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, такие показатели соответствуют середине сентября.

Среднесуточная температура сегодняшнего дня ниже климатической нормы на 5,1 градуса и соответствует 11 сентября указал синоптик

Он пояснил, что максимальная температура воздуха в четверг в городе оказалась на уровне плюс 14,7 градуса - эти показатели были зафиксированы на базовой станции ВДНХ.

Среднесуточная температура составила плюс 13 градусов, что ниже, чем в предыдущий самый холодный день текущего лета, 16 июня, когда температура составила плюс 14,2 градуса.