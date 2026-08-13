Москва13 авгВести.В Москве в ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 8 градусов, сообщил в личном Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
К утру в столице плюс 8 - плюс 10 градусов, в Подмосковье плюс 5 - плюс 10 градусовнаписал синоптик
Он добавил, что не менее холодной в столичном регионе может оказаться ночь на субботу, 15 августа.
При этом в пятницу днем осадков в городе не ожидается, ветер также будет тише, чем накануне. По словам Леуса, дневная температура начнет повышаться, но климатической нормы не достигнет.