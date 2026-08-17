В Москве ожидается похолодание во второй половине недели Синоптик Леус: в среду Москву придет холодный фронт

Москва17 авг Вести.Во второй половине недели в Москву придет похолодание. Циклон, который принесет тепло во вторник, со среды отметится холодным фронтом, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус в интервью ИС "Вести".

В понедельник в столице после обеда столбики термометров дотянутся до отметки плюс 25 градусов. Однако дальше температура начнет постепенно падать. К концу недели днем ожидается около плюс 20. Ночью уже по-осеннему прохладно, в некоторых районах показатели опустятся ниже 10 градусов.

Самым сухим ожидается вторник. В этот день осадков в столице не ожидается. Регион окажется под влиянием теплого сектора циклона, приближающегося с Белоруссии. А в среду этот же циклон отметится в столице своим холодным фронтом отметил синоптик

Самым холодным днем с начала лета стало 13 августа, на метеостанции ВДНХ было всего +14,7.