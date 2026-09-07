Москва7 сен Вести.В понедельник арктическое вторжение пробьется даже в южные широты РФ, заявили синоптики ИС "Вести".

В Причерноморье впервые с начала календарного лета столбики термометров поднимутся только до плюс 18-23 градусов. В центре и на северо-западе температурный режим вообще войдет в климатические рамки первых дней октября - после обеда плюс 10-15. В то же время на Русском севере будет еще холоднее - плюс 7-12