Заводченков: к середине следующей неделе в Москве потеплеет до +19

Синоптик Заводченков сообщил о грядущем потеплении в Москве Заводченков: к середине следующей неделе в Москве потеплеет до +19

Москва5 сен Вести.В середине предстоящей недели в Москве заметно потеплеет, столбики термометров поднимутся +19 градусов. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Однако в ближайшие дни погода в столице России будет оставаться ненастной.

В Москве вплоть до понедельника задержится дождливая погода, и дневная температура понизится с +15…+17 в выходные до +12 в начале новой недели. Затем погода в Центральной России наладится, и солнце станет быстро прогревать остывший воздух. К среде температурный режим войдет в рамки климата. В столице в полуденные часы около +19 спрогнозировал метеоролог

Бабье лето в Москве продлится всего 5 дней. В понедельник, 7 сентября, похолодание выйдет на пик: ночью будет +1 градус, а в середине дня воздух прогреется до +9... +14.