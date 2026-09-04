Метеоролог рассказал, сколько продлится бабье лето в Москве Метеоролог рассказал о скором наступлении бабьего лета в Москве

Москва4 сен Вести.На следующей неделе в Москве начнется бабье лето и продержится около пяти суток. Об этом рассказал ИС "Вести" метеоролог, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В начале следующей недели погода "окончательно сотрет границы между климатическими сезонами". Похолодание выйдет на пик: ночью — 1 градус тепла, а в середине дня — 9-14, отметил эксперт. Ситуация изменится во вторник.

Но у меня и обнадеживающая информация: после этих холодных дождливых выходных, когда покажется, что осень победила, вдруг, как по мановению волшебной палочки, во вторник инициативу перехватит азорский антициклон, поэтому дождевые тучи будут порваны на синие лоскутки, и бархатное солнце будто после долгой болезни вывалится к нам щедрым теплом. Поэтому с 8 сентября в Центральной России начнется бабье лето, которое продержится, как и положено, пять суток, и температура нас побалует вполне комфортными значениями сообщил Тишковец

Метеоролог также дал подробный прогноз на ближайшие выходные. По его словам, в субботу начнется "агрессивное вторжение осени, и лето будет сметено буквально за сутки".