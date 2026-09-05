Синоптик: бабье лето придет в Москву на следующей неделе В Москве 8 и 9 сентября ожидается теплая погода

Москва5 сен Вести.На следующей неделе в Москву придет бабье лето. Об этом сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

После резкого похолодания в выходные и понедельник, жителей московского региона ждет два дня бабьего лета​​​. 8 и 9 сентября погода ожидается облачная с прояснениями, преимущественно без осадков отметила синоптик

По ее словам, несмотря на прохладные ночи (от +4 до +9 °C), днем воздух заметно прогреется. 8 сентября ожидается температура около +15 °C, а в среду – до +21 °C.

Однако уже 10 сентября в столичном регионе снова пройдут дожди. А к следующим выходным воздух может прогреться до 18–23 градусов, что стабилизирует погоду и вернет ее в рамки климатической нормы.