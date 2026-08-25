Москва25 авгВести.Ближайшие 60 часов жители Центральной России будут ощущать на себе холодное и сырое дыхание осени, но в конце недели к нам пожалует скандинавский антициклон, который подарит молодое бабье лето. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Столичный регион в течение дня окажется на орбите влияния ложбины североатлантического циклона.
Ожидается преобладание облачной погоды, пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха не превысит 15-17 градусов тепла, что соответствует климатическим показателям сентябрясообщил синоптик
Такой же по-осеннему прохладной и сырой ожидается среда. В четверг ненастье пойдет на убыль, в середине дня плюс 16-19.
В конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 5-10, а после полудня - 17-20 градусов тепла.
По словам Тишковца, после двух суток осенней погоды наступит молодое бабье лето.