В середине следующей недели в Центральную Россию вернется бабье лето Тишковец: в среду антициклон принесет в Центральную Россию бабье лето

Москва11 сен Вести.В Центральной России в середине следующей недели установится классическое бабье лето с температурой около 20°C, которое принесет обширный антициклон. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, в предстоящие выходные погода улучшится, но будет далека от идеальной – сквозь облака будет просвечивать солнце, а температурный фон будет держаться на уровне около 10°C ночью и от 16 до 19°C днем.

Что касается перспектив на следующую неделю, то начало недели будет похожим на выходные, но начиная со среды, может быть, даже со вторника, и далее до конца недели инициатива в атмосфере Центральной России будет принадлежать обширному антициклону, который как раз и принесет такое долговременное, классическое бабье лето с двадцатиградусным теплом и со всеми вытекающими отсюда последствиями сообщил Тишковец

Ранее Тишковец сообщил, что ночь с 7 на 8 сентября в Москве стала самой прохладной с конца мая, минимальная температура воздуха опустилась до 7,8 градуса тепла.