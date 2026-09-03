Синоптик рассказал о похолодании и сильном дожде в Москве на День города Синоптик Цыганков: в предстоящие выходные в Москве ожидается похолодание

Москва3 сен Вести.В Москве 5 сентября ожидается прохождение холодного фронта. Об этом в беседе с RT рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам Цыганкова, такая погода продлится в столице до 9 сентября. Далее дневная температура вновь будет держаться на отметке +20…+22 °C.

Ждем ухудшения погоды. В субботу будет прохождение холодного фронта. Пасмурная погода будет сопровождаться осадками до 17 мм. Температура днем составит +15…+17 °C сообщил синоптик

Он добавил, что штормовой ветер в выходные не ожидается. При этом будут дожди, и в случае, если ливневки не справятся с потоком воды, улицы может немного залить, подытожил Цыганков.

В Москве 5 и 6 сентября пройдет День города. Ранее сообщалось, что по случаю праздника столичный транспорт будет работать до двух часов ночи.