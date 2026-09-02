Синоптики ФОБОС рассказали о приходе осени в Москву в предстоящие выходные

Синоптики ФОБОС: в выходные в Москве повеет осенью Синоптики ФОБОС рассказали о приходе осени в Москву в предстоящие выходные

Москва2 сен Вести.В предстоящие выходные температурный режим в российской столице будет на 2 градуса ниже сентябрьской нормы. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Также они сообщили, что вплоть до пятницы ожидаются грозовые дожди.

Правда, они будут носить локальный и кратковременный характер, и не помешают воздуху в Москве прогреться до +20...+22. Ну а на выходных тучи сгустятся, и в мегаполисе сразу повеет осенью. Обратите внимание, в субботу и воскресенье температура понизится до +15...+17, это в среднем на 2 градуса прохладнее положенного пояснили метеорологи

Ранее сообщалось, что со следующей недели в Москве начнется настоящая осень. Согласно прогнозу ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, к предстоящим выходным погода испортится еще сильнее, дожди станут холодными, а температура воздуха не превысит +15 градусов.