Москва2 сенВести.В предстоящие выходные температурный режим в российской столице будет на 2 градуса ниже сентябрьской нормы. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.
Также они сообщили, что вплоть до пятницы ожидаются грозовые дожди.
Правда, они будут носить локальный и кратковременный характер, и не помешают воздуху в Москве прогреться до +20...+22. Ну а на выходных тучи сгустятся, и в мегаполисе сразу повеет осенью. Обратите внимание, в субботу и воскресенье температура понизится до +15...+17, это в среднем на 2 градуса прохладнее положенногопояснили метеорологи
Ранее сообщалось, что со следующей недели в Москве начнется настоящая осень. Согласно прогнозу ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, к предстоящим выходным погода испортится еще сильнее, дожди станут холодными, а температура воздуха не превысит +15 градусов.