Москва4 сенВести.В выходные в Москву придет осень, город накроют дожди с сильным ветром, а температура воздуха не превысит 17 градусов, сообщил ИС "Вести" метеоролог, ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
По словам эксперта, в выходные "природа словно щелкнет выключателем", и наступит метеорологическая осень.
В субботу начнется агрессивное вторжение осени, и лето будет сметено буквально за сутки. Это будет настоящий осенний шторм с фронтальным ударом. Ветер, завывая в проводах, усилится до опасных 13-18 м/с, а на каждый квадратный метр московской земли прольется по два ведра дождевой воды, и, естественно, в такой ситуации можно оказаться мокрым до нитки даже под зонтомсообщил Тишковец
Он отметил, что термометры в выходные покажут характерные для сентября 14-17 градусов.
Субботняя температура воздуха сохранится и в воскресенье, но дождь будет меньшей интенсивности, добавил метеоролог.
Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова поясняла, что ухудшение погоды в Москве в выходные будет связано с влиянием циклона, который формируется над Балтикой.