Метеоролог о погоде на выходные: лето в Москве будет сметено за сутки ФОБОС: в выходные в Москве начнется "агрессивное вторжение осени"

Москва4 сен Вести.В выходные в Москву придет осень, город накроют дожди с сильным ветром, а температура воздуха не превысит 17 градусов, сообщил ИС "Вести" метеоролог, ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, в выходные "природа словно щелкнет выключателем", и наступит метеорологическая осень.

В субботу начнется агрессивное вторжение осени, и лето будет сметено буквально за сутки. Это будет настоящий осенний шторм с фронтальным ударом. Ветер, завывая в проводах, усилится до опасных 13-18 м/с, а на каждый квадратный метр московской земли прольется по два ведра дождевой воды, и, естественно, в такой ситуации можно оказаться мокрым до нитки даже под зонтом сообщил Тишковец

Он отметил, что термометры в выходные покажут характерные для сентября 14-17 градусов.

Субботняя температура воздуха сохранится и в воскресенье, но дождь будет меньшей интенсивности, добавил метеоролог.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова поясняла, что ухудшение погоды в Москве в выходные будет связано с влиянием циклона, который формируется над Балтикой.