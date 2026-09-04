Синоптик сообщила об ухудшении погоды в Москве в выходные В Гидрометцентре РФ спрогнозировали дождь и ветер в Московском регионе

Москва4 сен Вести.В субботу, 6 сентября, в Московском регионе ожидается дождливая и ветреная погода, сообщила ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Ухудшение погоды связано с влиянием циклона, который очень активно раскручивается над Балтикой и будет быстро смещаться в восточном направлении.

Выходные будут дождливыми, особенно суббота. Хотя ночь теплая, день будет прохладным - днем температура порядка 16 градусов. При этом будет усиливаться и ветер. Ветер развернется на юго-западный, и его порывы могут достигать 15-17 м/с. И что касается дождей, они будут идти уже ночью, прогнозируется где-то до 5-7 мм выпадения осадков за ночь. А в первой половине дня будет наиболее интенсивный дождь, местами он может быть сильным сказала Макарова

В воскресенье столица будет находиться под влиянием того же циклона, но интенсивность дождей будет меньше.

День может оказаться немного прохладнее, ночная температура на уровне 15-16 градусов добавила она

Погода в начале следующей недели также будет прохладной с умеренными дождями. В ночь на понедельник ожидается температура на уровне 6-12 градусов. Днем в понедельник будет 11-16 градусов, а во вторник - 13-18 градусов.