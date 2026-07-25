"Местами дожди": синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе Синоптик Макарова спрогнозировала дождливую погоду в Москве на следующей неделе

Москва25 июл Вести.Кратковременные дожди ожидаются в Москве на следующей неделе. Об этом рассказала ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она обратила внимание на то, что характер погоды в эти дни будет неустойчивый – прогнозируются также небольшие колебания температуры воздуха.

В понедельник, в начале следующей недели, характер погоды существенно не изменится (по сравнению с текущей неделей. – Прим. ред.). Мы будем видеть тоже небольшие колебания температуры: 21-26 [градусов] днем в понедельник, во вторник – 23-28 [градусов], и местами кратковременные дожди сказала Макарова

По словам синоптика, дожди будут от небольшой до умеренной интенсивности. Макарова также посоветовала жителям города периодически интересоваться обновлениями в прогнозе, так как погода может меняться.

Атмосферное давление тоже будет колебаться в небольших пределах, незначительно ниже нормы добавила она

В субботу, 25 июля, в Москве и Подмосковье из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действовало в столичном регионе до 21.00.