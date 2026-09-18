В Москве после теплых выходных начнется резкое похолодание и затяжные ливни

Тишковец: на следующей неделе на Москву прольется пять ведер воды на метр В Москве после теплых выходных начнется резкое похолодание и затяжные ливни

Москва18 сен Вести.В предстоящие выходные жителей Москвы и Центральной России ожидает финал теплого периода: вопреки близости осени, столбики термометров в воскресенье поднимутся до комфортных +18…+21 градуса, что превышает норму на 5–6 градусов.

В субботу возможен лишь слабый дождь, а воздух прогреется до +16…+19 градусов, сообщил в своем Telegram-канале Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.

Однако уже с начала следующей недели в канун астрономической осени (23 сентября) характер погоды резко изменится. Центр Русской равнины окажется во власти мощных циклонов: барометры уйдут на "барическое дно", небо затянет облаками, а влажность вырастет до 100%.

На регион обрушатся затяжные ливни: только за вторник и четверг в столице может выпасть до 49 мм осадков, а за всю неделю прольется около 75% месячной нормы. Температура воздуха ощутимо снизится: в дневные часы термометры покажут всего +11…+16 градусов, по ночам ожидается от +6 до +11.