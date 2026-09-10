Заводченков: в пятницу в Москве прогрев атмосферы сократится на 10 градусов

Дождевая облачность в Москве сократит прогрев атмосферы сразу на 10 градусов Заводченков: в пятницу в Москве прогрев атмосферы сократится на 10 градусов

Москва10 сен Вести.В пятницу в Москве произойдет резкое сокращение прогрева атмосферы. Он упадет сразу на 10 градусов, чему поспособствует дождевая облачность, заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

В Ярославль и Вологду вторжение циклона всего за сутки принесет без малого половину месячной нормы осадков. В Москве интенсивность ливней ожидается заметно слабее, но и на мегаполис выпадет объем дождевой воды, которую он обычно получает в сумме за 3-4 ненастных дня.

Поля фронтальной облачности существенно сократят приток солнечного тепла к земной поверхности. Вне зоны похолодания останется только южная часть Русской равнины, здесь в финале рабочей недели воздух по-прежнему сможет прогреваться до +28…+33. А в средней полосе и на северо-западе показания термометров уже не превысят +15…+20.

Например, завтра в Москве дождевая облачность сократит прогрев атмосферы сразу на 10 градусов – в полуденные часы в мегаполисе около +16 заявил синоптик

Но затем погода в Центральной России пойдет на поправку, небольшие ливни приобретут локальный и кратковременный характер, и сразу потеплеет до +17…+19.

Именно такой температурный режим должен наблюдаться в центре страны в это время года по климату, заключил метеоролог.