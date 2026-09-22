Синоптик Тишковец: в Москве похолодание достигнет пика в конце рабочей недели Похолодание в Москве выйдет на пик 25 сентября

Москва22 сен Вести.В Москве похолодание достигнет пика в четверг и пятницу, 24 и 25 сентября, но температура воздуха при этом будет чуть выше климатической нормы. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, в Центральной России из-за дождей воздух с каждым днем будет остывать все сильнее.

В Москве сегодня посвежеет до +18, а в четверг-пятницу похолодание достигнет пика – на термометрах будет только около +16. Впрочем, это все равно немного теплее положенного по климату отметил Тишковец

Ранее сообщалось, что над Санкт-Петербургом заметили редкое для северных широт явление – напоминающие блюдца облака.