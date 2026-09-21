Напоминающие блюдца облака заметили над Санкт-Петербургом Над Петербургом образовались облака в виде летающих тарелок

Москва21 сен Вести.Редкое для северных широт явление было замечено в воскресенье вечером в Санкт-Петербурге.

Ненастная погода на время взяла паузу, и над Северной столицей образовались лентикулярные облака, по форме напоминающие блюдца.

Они образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Также их появление свидетельствует о непрерывном процессе конденсации водяного пара при высокой влажности рассказала ИС "Вести" метеоролог Екатерина Рязанова

Лентикулярные облака чаще появляются в горных районах, когда воздушные потоки преодолевают препятствия в виде хребтов и вершин. Однако иногда – при сильном турбулентном движении воздуха - природные явления, напоминающие "нашествие НЛО", возникают и на равнине.