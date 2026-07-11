Москва11 июлВести.В Санкт-Петербурге во время грозы молния ударила молния. Об этом сообщает канал SHOT.
Вечером северную столицу и Ленинградскую область вслед за Москвой накрыла мощная грозаотмечается в публикации
Ранее сообщалось, что во время бушующего ветра и грозы в Ленинградской области девушка снимала видео на телефон, когда прямо возле нее ударила молния.
Ненастье внесло коррективы в работу аэропорта Пулково. Из-за грозового фронта 11 самолетов ушли из Санкт-Петербурга на запасные аэродромы.