Эпидемиолог Горелов: прививку от гриппа нужно сделать в сентябре или октябре

В Роспотребнадзоре рассказали, когда россиянам нужно привиться от гриппа Эпидемиолог Горелов: прививку от гриппа нужно сделать в сентябре или октябре

Москва10 авг Вести.Чтобы дать организму время на формирование защитного иммунитета, привиться от гриппа необходимо в сентябре-октябре, сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Сделав прививку в сентябре-октябре, вы гарантированно успеете сформировать защиту до того, как начнется сезонный подъем заболеваемости гриппом. Встречать вирус нужно уже с готовыми антителами отметил он

По словам врача, организму нужно две-три недели для выработки полноценного иммунного ответа.