Роспотребнадзор: вакцины против гриппа на новый сезон содержат 3 штамма

Роспотребнадзор: в сезонных вакцинах против гриппа обновлены 3 штамма Роспотребнадзор: вакцины против гриппа на новый сезон содержат 3 штамма

Москва31 июл Вести.Состав противогриппозных вакцин на предстоящий эпидемический сезон полностью изменен — в нем заменены все 3 штаммовых компонента. Об этом сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

По сравнению с эпидсезоном 2025–2026 годов в составе вакцин поменялись все три штамма уточнили в ведомстве

Поставки препаратов в регионы начнутся в первой декаде сентября, чтобы традиционно запустить прививочную кампанию в начале осени.

Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что своевременная вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты от гриппа. При этом обновление штаммового состава проводится ежегодно на основе прогнозов ВОЗ о циркуляции вирусов в предстоящем сезоне.