Москва10 июн Вести.Россияне должны сделать восемь обязательных прививок, в том числе от туберкулеза и кори. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, самые важные вакцины внесены в национальный календарь прививок, их должен сделать каждый россиянин.

В первые дни жизни – это вакцины от туберкулеза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи сказала Попова

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в России проходит ежегодная вакцинация от гриппа, из-за чего заболеваемость по сравнению с остальными странами очень невысокая.

21 мая сообщалось, что первая российская вакцина против менингококковой инфекции будет применяться у детей, начиная с трехмесячного возраста.