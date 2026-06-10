Москва10 июнВести.Россияне должны сделать восемь обязательных прививок, в том числе от туберкулеза и кори. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, самые важные вакцины внесены в национальный календарь прививок, их должен сделать каждый россиянин.
В первые дни жизни – это вакцины от туберкулеза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухисказала Попова
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в России проходит ежегодная вакцинация от гриппа, из-за чего заболеваемость по сравнению с остальными странами очень невысокая.
21 мая сообщалось, что первая российская вакцина против менингококковой инфекции будет применяться у детей, начиная с трехмесячного возраста.