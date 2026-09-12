Москва12 сенВести.Из-за климатического явления Эль-Ниньо зима в Центральной России скорей всего будет аномально теплой и влажной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
Большая часть территории нашей страны будет находиться под аномальным теплом. Причем превышение над нормой будет достигать 3-4 градусов, это достаточно значимая величинарассказал Тишковец
Но не весь зимний период будет теплым. Ожидаются и снегопады.
Снега может быть очень много, и он потом периодически будет просаживаться за счет оттепели - а это фронтальные туманы адъективного характера с ухудшением видимости, ведущие за собой в том числе сбои в авиасообщении, транспортном наземном сообщенииговорится в сообщении
Ожидается, что основная масса осадков выпадет в январе и феврале.