Синоптики обещают аномально теплую зиму в России Тишковец: из-за Эль-Ниньо зима в России будет аномально теплой

Москва12 сен Вести.Из-за климатического явления Эль-Ниньо зима в Центральной России скорей всего будет аномально теплой и влажной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Большая часть территории нашей страны будет находиться под аномальным теплом. Причем превышение над нормой будет достигать 3-4 градусов, это достаточно значимая величина рассказал Тишковец

Но не весь зимний период будет теплым. Ожидаются и снегопады.

Снега может быть очень много, и он потом периодически будет просаживаться за счет оттепели - а это фронтальные туманы адъективного характера с ухудшением видимости, ведущие за собой в том числе сбои в авиасообщении, транспортном наземном сообщении говорится в сообщении

Ожидается, что основная масса осадков выпадет в январе и феврале.