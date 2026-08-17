Москва17 авг Вести.Экстремальное потепление вод Тихого океана под названием Супер Эль-Ниньо повлечет за собой изменение погодных условий по всему миру и станет самым сильным за всю историю наблюдений. В чем его опасность? Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

Считается, что Эль-Ниньо – это повышение температуры в Тихом океане больше, чем на 0,5 градуса. Но будущий Эль-Ниньо будет давать аномальные температуры от двух до трех градусов. Это один из самых сильных Эль-Ниньо за всю историю наблюдений отметил ученый

По словам климатолога, погодные изменения затронут в первую очередь, страны, расположенные в бассейне Тихого океана - Индию, Китай, Индонезию, Австралию, страны Южной Америки.

Речь идет не только об изменении температуры воды в Тихом океане. Эта гигантская грелка нагревает большое количество воздушных масс, которые распространяют влияние этого явления практически на весь земной шар. У нас только недавно закончилось Эль-Ниньо. И одним из аномальных факторов является то, что будет очень маленький интервал между двумя такими событиями сказал Алексей Карнаухов

Среди российских регионов в зоне риска – Камчатка, Чукотка, Приморье, Хабаровский край, добавил ученый. Эль-Ниньо может принести наводнения, засуху и лесные пожары. Пик явления придется на ноябрь-декабрь текущего года.